Минцифры обратилось к россиянам: власти напомнили про закон о лимите сим-карт

Всем россиянам до 1 ноября необходимо отказаться от лишних сим-карт. Согласно новому закону, на одного гражданина их может быть не более 20 штук. С таким напоминанием выступили в пресс-службе Минцифры.
В материале отмечается, что в предельный лимит входят и корпоративные, и личные номера. В случае отказа гражданина от расторжения лишних договоров, мобильные операторы обязаны прекратить обслуживание по всем оформленным номерам, предупредили в Минцифры.
«До 1 ноября сократите количество своих сим-карт до 20. По закону на одного гражданина РФ может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт», — говорится в сообщении.
Запрет связан с распространившимися мошенническими схемами. Злоумышленники обманывают и манипулируют гражданами. Как именно они это делают, рассказала кандидат психологических наук, доцент экономического факультета Ольга Медяник.