Что съесть на поздний ужин, чтобы лучше спать: советы диетолога

Поздний ужин — вовсе не всегда вредная привычка. Иногда он, наоборот, помогает расслабиться и быстрее заснуть. Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала KP.RU, что стоит есть на ночь, чтобы сон был крепким и восстановительным.
— В практиках Аюрведы при нарушениях сна рекомендуют кунжутное масло, ромашковый чай, молоко, мед. При бессоннице можно помассировать ступни кунжутным маслом, выпить чашку чая со щепоткой мускатного ореха — и младенческий сон обеспечен, — поделилась эксперт.
По словам Денисенко, неплохим вариантом для позднего ужина станет бутерброд с кусочком индейки. Этот продукт богат триптофаном — аминокислотой, которая помогает телу расслабиться и наладить выработку мелатонина, гормона сна.
— Индейка — самый богатый триптофаном продукт. Если чувствуете, что не можете уснуть, бутерброд на зерновом хлебе с кусочком индейки вам поможет, — пояснила диетолог.
Кроме того, расслабиться и легче уснуть помогут молочные продукты, йогурт, молоко и молодой сыр, а также бананы, финики и миндаль — они содержат магний и кальций, снимающие мышечное напряжение. Травяные чаи из мяты, мелиссы или ромашки успокоят нервную систему, а стакан вишневого сока увеличит выработку мелатонина.