Цены на аренду жилья в Приморье снизились в сентябре

Цены в Приморском крае в сентябре 2025 года выросли на 0,5% по отношению к августу. При этом годовая инфляция замедлилась и составила 8,3%. В регионе значительно возросла в цене стоимость продуктов. При этом аренда жилья подешевела, сообщила пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.
«Туристический сезон заканчивался, к тому же сократился спрос на аренду квартир со стороны иногородних студентов. В августе они активно искали жилье в преддверии начала учебного года, и арендодатели повысили цены. В сентябре цены на аренду квартир снизились», — пояснил главный экономист Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.
Сильнее всего подорожали услуги. Повысилась стоимость образования, подорожали туры в страны Юго-Восточной Азии.
Продукты в сентябре также подорожали, зотя и меньше, чем в августе. Существенно дороже стали яйца. На это повлиял рост издержек производителей. Также повысились цены в сфере общественного питания. Стоимость сахара, напротив, снижается.
Среди непродовольственных товаров подорожали импортные подержанные автомобили, парфюмерия и косметика, моющие и чистящие средства. Подешевели, напротив, телевизоры, компьютеры, электроника и техника. Причина — охлаждение потребительского кредитования.
Напомним, в сентябре потребительские цены выросли на 0.5%, а по сравнению с таким же периодом 2024 года — на 8.3%. Одними из подорожавших продуктов стали сухие супы, колбаса, зефир и кофе. А вот яблоки, виноград и баранина, наоборот, упали в стоимости.