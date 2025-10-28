Почему в Новосибирске нет бензина 28 октября 2025 года

На этом фоне Новосибирское УФАС России направило предупреждение обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Региональные продажи», которое, по данным управления, занимает доминирующее положение на рынке бензинов и дизельного топлива Новосибирской области. Основанием для предупреждения послужило то, что в октябре компания увеличила объемы реализации топлива вертикально-интегрированным нефтяным компаниям.
Одновременно с этим в несколько раз был сокращен объем поставок для независимых участников рынка: в два раза для АИ-95, в четыре раза для АИ-92, а также значительно для дизельного топлива. В ходе анализа Новосибирское УФАС не выявило обстоятельств, которые могли бы привести к ограничению отпуска моторного топлива независимым участникам.
ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» должно прекратить создание дискриминационных условий на розничном рынке до 22 ноября текущего года. Неисполнение данного предписания станет основанием для возбуждения антимонопольного дела.
Новосибирским автовладельцам рекомендуется проявить терпение. Часть из них будет вынуждена скорректировать привычные маршруты и отказаться от посещения тех АЗС, где они обычно заправлялись. В то время как одни заправочные станции продолжат работу, другие могут временно приостановить ее. На текущий момент глобальных очередей на городских АЗС не наблюдается. Однако при планировании дальних поездок за город водителям советуют брать с собой запас топлива в канистрах, чтобы избежать риска остаться без горючего на трассе из-за возможного отсутствия бензина на придорожных заправках.