Почему в Новосибирске нет бензина 28 октября 2025 года

Новосибирским автовладельцам рекомендуется проявить терпение. Часть из них будет вынуждена скорректировать привычные маршруты и отказаться от посещения тех АЗС, где они обычно заправлялись. В то время как одни заправочные станции продолжат работу, другие могут временно приостановить ее. На текущий момент глобальных очередей на городских АЗС не наблюдается. Однако при планировании дальних поездок за город водителям советуют брать с собой запас топлива в канистрах, чтобы избежать риска остаться без горючего на трассе из-за возможного отсутствия бензина на придорожных заправках.