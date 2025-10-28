Билеты на концерт Арбениной в Новосибирске распроданы несмотря на протесты

Концерт группы «Ночные снайперы» состоится 7 декабря и пройдет при аншлаге. В продаже осталось около полусотни билетов в танцевальной зоне и менее семидесяти в фан-зоне, стоимость которых варьируется от 3800 до 6600 рублей.