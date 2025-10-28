Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Билеты на концерт Арбениной в Новосибирске распроданы несмотря на протесты

После резонанса билеты на шоу Дианы Арбениной в Новосибирске раскупили почти полностью.

Источник: Аргументы и факты

Об этом пишет Сиб.фм.

Концерт группы «Ночные снайперы» состоится 7 декабря и пройдет при аншлаге. В продаже осталось около полусотни билетов в танцевальной зоне и менее семидесяти в фан-зоне, стоимость которых варьируется от 3800 до 6600 рублей.

Ранее часть общественности требовала отмены концерта из-за позиции певицы по спецоперации. В октябре 2024 года выступление Арбениной в Омске было отменено по аналогичной причине после обращения «Совета атаманов казачьего народа».

Напомним, зрители Тюмени до сих пор ждут возврата средств за отменённый в апреле концерт «Супер Дистро Дэнс».