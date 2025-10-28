Билеты на концерт Арбениной в Новосибирске распроданы несмотря на протесты

Об этом пишет Сиб.фм.
Концерт группы «Ночные снайперы» состоится 7 декабря и пройдет при аншлаге. В продаже осталось около полусотни билетов в танцевальной зоне и менее семидесяти в фан-зоне, стоимость которых варьируется от 3800 до 6600 рублей.
Ранее часть общественности требовала отмены концерта из-за позиции певицы по спецоперации. В октябре 2024 года выступление Арбениной в Омске было отменено по аналогичной причине после обращения «Совета атаманов казачьего народа».
Напомним, зрители Тюмени до сих пор ждут возврата средств за отменённый в апреле концерт «Супер Дистро Дэнс».