МВД предупредило о мошеннической схеме с возвратом ошибочных переводов

Мошенники разработали новую схему хищения денежных средств с банковских счетов граждан, используя в качестве прикрытия операцию по возврату якобы ошибочно перечисленных средств. Согласно материалам МВД России, с которыми ознакомилось агентство ТАСС, злоумышленники имитируют ситуацию, при которой на счет жертвы поступают деньги через сервис «Мобильный перевод» или терминал оплаты услуг.
Схема работает по следующему алгоритму: владелец счета получает SMS-уведомление о зачислении средств, после чего ему звонит неизвестный с утверждением о случайном переводе и настойчивой просьбой вернуть полученную сумму тем же способом или перечислить на «верный» номер телефона. Как только человек выполняет указание, с его счета списывается сумма, равная переводу.
В Министерстве внутренних дел рекомендуют гражданам проявлять бдительность и в случае подобных обращений советовать звонящему обратиться с чеком о проведенной операции в отделение банка. Если собеседник начинает утверждать, что потерял чек, это с высокой вероятностью свидетельствует о мошеннических намерениях.
