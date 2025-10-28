МВД предупредило о мошеннической схеме с возвратом ошибочных переводов

Схема работает по следующему алгоритму: владелец счета получает SMS-уведомление о зачислении средств, после чего ему звонит неизвестный с утверждением о случайном переводе и настойчивой просьбой вернуть полученную сумму тем же способом или перечислить на «верный» номер телефона. Как только человек выполняет указание, с его счета списывается сумма, равная переводу.