Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме хотят ввести выплату тринадцатой пенсии для россиян

Депутат Миронов предложил выдавать тринадцатую пенсию, чтобы бабушки и дедушки могли купить подарки внукам.

Источник: Комсомольская правда

Российским пенсионерам могут начать выплачивать тринадцатую пенсию. С такой инициативой выступил депутат Сергей Миронов. Он предложил выдавать эту выплату к новогодним праздникам.

«Мы предлагаем сделать так, чтобы у бабушек и дедушек появились дополнительные средства для покупки подарков детям, внукам и празднования Нового года», — цитирует Миронова РИА Новости.

Депутат отметил, что тринадцатая пенсия станет шагом к восстановлению социальной справедливости по отношению к людям пенсионного возраста.

Тем временем стало известно, что в России неработающим пенсионерам проиндексируют страховую пенсию. В 2026 году она превысит 27 тысяч рублей.

Также сообщалось, что нуждающимся в поддержке пенсионерам предложили компенсировать стоимость лекарств.

Напомним, стал известен размер маткапитала при рождении первого ребенка в 2026 году.