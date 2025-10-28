В Госдуме хотят ввести выплату тринадцатой пенсии для россиян

Российским пенсионерам могут начать выплачивать тринадцатую пенсию. С такой инициативой выступил депутат Сергей Миронов. Он предложил выдавать эту выплату к новогодним праздникам.
«Мы предлагаем сделать так, чтобы у бабушек и дедушек появились дополнительные средства для покупки подарков детям, внукам и празднования Нового года», — цитирует Миронова РИА Новости.
Депутат отметил, что тринадцатая пенсия станет шагом к восстановлению социальной справедливости по отношению к людям пенсионного возраста.
Тем временем стало известно, что в России неработающим пенсионерам проиндексируют страховую пенсию. В 2026 году она превысит 27 тысяч рублей.
Также сообщалось, что нуждающимся в поддержке пенсионерам предложили компенсировать стоимость лекарств.
