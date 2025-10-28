Россиянам рассказали о выплатах, которые увеличатся после роста МРОТ

Повышение МРОТ также повлечет за собой рост различных социальных выплат. В их числе — пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также по уходу за ребенком, расчет которых осуществляется на основе минимального размера оплаты труда. Кроме того, увеличение затронет размер страховых взносов, уплачиваемых работодателями за своих сотрудников, что в перспективе положительно скажется на уровне их будущей пенсии.