Россиянам рассказали о выплатах, которые увеличатся после роста МРОТ

С 1 января следующего года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет повышен до 27 093 рублей. Согласно разъяснениям профессора, декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова, данное изменение затронет не только работников, чья заработная плата напрямую привязана к этому показателю.
Как отметил эксперт в интервью агентству «Прайм», работодатели обязаны привести условия оплаты труда в соответствие с новым федеральным стандартом. Если в трудовых договорах указана сумма, не достигающая установленного минимума, такие положения подлежат обязательному пересмотру. Невыполнение этого требования будет расценено как нарушение трудового законодательства.
Повышение МРОТ также повлечет за собой рост различных социальных выплат. В их числе — пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также по уходу за ребенком, расчет которых осуществляется на основе минимального размера оплаты труда. Кроме того, увеличение затронет размер страховых взносов, уплачиваемых работодателями за своих сотрудников, что в перспективе положительно скажется на уровне их будущей пенсии.
