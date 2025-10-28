Life.ru узнал о необычных способах «перезагрузить» мозг прямо на рабочем месте

«Когда рука прикасается ко лбу, происходит приток крови, она начинает лучше циркулировать по лобным долям мозга. Именно в этом участке происходят анализ, осознание и оценка проблемы, а также определяются пути выхода из такой ситуации. На затылке расположена зона, которая воспринимает зрительно те образы, которые потом хранятся в нашей памяти. Прикладывание к этой области ладони стимулирует кровообращение. Человек как бы стирает подобным образом проблемы, образы, негативные ситуации», — отмечает Воронина.