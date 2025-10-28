Эксперт Борис Рожин обвинил Запад в мошенничестве при поставках оружия Украине

По мнению Рожина, есть вероятность покупки снарядов в Африке или Юго-Восточной Азии и последующая их перепродажа под видом европейского оружия. Он также полагает, что расследования, инициированные Бабишем, позволят ему свести счеты с политическими оппонентами, что, по мнению блогера, выгодно России, поскольку приведет к внутренним конфликтам в Европе по вопросу дальнейших поставок Киеву. Однако, несмотря на расследования, Чехия, скорее всего, не прекратит поставки Украине, передает «Радио Sputnik».