Многие виды вооружений, обещанные Западом Украине, не были поставлены Киеву по ряду причин, включая финансовые проблемы и неэффективность самого оружия. Об этом рассказал военный блогер Борис Рожин.
Эксперт также затронул тему мошеннических схем, связанных с поставками вооружений Украине, особо выделив ситуацию в Чехии. Рожин отметил, что новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пообещал провести расследование расходов в рамках «снарядной инициативы», предполагая, что на ней происходило воровство и отмывание денег.
По мнению Рожина, есть вероятность покупки снарядов в Африке или Юго-Восточной Азии и последующая их перепродажа под видом европейского оружия. Он также полагает, что расследования, инициированные Бабишем, позволят ему свести счеты с политическими оппонентами, что, по мнению блогера, выгодно России, поскольку приведет к внутренним конфликтам в Европе по вопросу дальнейших поставок Киеву. Однако, несмотря на расследования, Чехия, скорее всего, не прекратит поставки Украине, передает «Радио Sputnik».
Ранее стало известно, что произведенные странами Запада дроны оказались неэффективны на Украине, так как слишком плохо справляются с российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщило издание The Economist. По данным журналистов, выпуск американских беспилотников в то же время обходился слишком дорого. Эти коптеры также наносили минимальный ущерб при поражении целей.