Как изменятся зарплаты, пособия и больничные в 2026 году: что ждать россиянам

В России с января существенно вырастет МРОТ. Этот показатель напрямую влияет на размер зарплат и ряда пособий. Так, в 2026 году ожидается рост выплат по больничным и родам. Об этом напомнил профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, цитирует «Прайм».
Эксперт уточнил, что заработная плата, привязанная к МРОТ, вырастет автоматически. Помимо прочего, увеличится размер выплат по уходу за ребенком. Вырастет и размер взносов, отчисляемых работодателями на будущую пенсию сотрудников, добавил профессор.
«Работодатели обязаны пересмотреть условия оплаты труда, чтобы они соответствовали новому федеральному минимуму. Если в трудовом договоре указана сумма ниже, ее необходимо будет изменить», — предупредил Вадим Виноградов.
Россияне с весны 2026 года также будут иначе платить за ЖКУ. Крайний срок сдвинут на 15 число месяца.