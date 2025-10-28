Как изменятся зарплаты, пособия и больничные в 2026 году: что ждать россиянам

В России с января существенно вырастет МРОТ. Этот показатель напрямую влияет на размер зарплат и ряда пособий. Так, в 2026 году ожидается рост выплат по больничным и родам. Об этом напомнил профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, цитирует «Прайм».