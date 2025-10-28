Срочные работы — в центре Владивостока снизят подачу тепла и горячей воды — адреса

Во Владивостоке 28 октября специалисты структурного подразделения «Приморские тепловые сети» проведут срочные ремонтные работы на теплотрассах. В связи с этим в ряде районов города возможно временное снижение параметров теплоносителя и горячего водоснабжения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на АО «Дальневосточная генерирующая компания».
Работы продлятся с 09:30 до 17:00, сообщает компания. В это время снижение температуры отопления может затронуть жителей домов по следующим адресам:
пер. Почтовый: 5, 7, 9, 5а, 5б, 5 В, 7а; пер. Светланский: 11/2; ул. Корабельная Набережная: 10; ул. Лазо: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 6б, 6в; ул. Петра Великого: 2, 3, 4, 6, 8, 3/б; ул. Пушкинская: 7; ул. Светланская: 43, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 41а, 51а, 55/литер А, 55/литер Б, 55/литер В; ул. Уборевича: 6а; ул. Володарского: 1, 13, 19, 25, 3а, 8а; ул. Всеволода Сибирцева: 10, 12, 15, 22, 24; ул. Пушкинская: 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 53, 15а, 15б, 17а, 21а, 25/., 25а, 25б, 25 В, 25д, 25е, 33а, 35а, 41а, 8б; ул. Светланская: 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 83, 85, 87, 89, 65а, 72/1, 72а, 72 В, 73а, 76/., 87в; пер. Академический: 2; ул. Абрекская: 4, 6а, 8а, 8в; ул. Дальзаводская: 1, 17, 1в; ул. Капитана Шефнера: 6; ул. Карла Либкнехта: 4, 6, 8, 10а; ул. Маньчжурская: 4, 8, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 70, 72, 74, 31а, 76а; ул. Махалина: 3, 5, 9, 11а, 3а; ул. Металлистов: 3, 5; ул. Муравьева-Амурского: 5, 21, 11/13, 15/17, 7/9; ул. Пушкинская: 32, 34, 38, 40, 46, 48, 50, 52, 55, 63, 68, 71, 85, 87, 89, 109, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 107/1, 107/3, 107/4, 107в/2; ул. Светланская: 78, 80, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 117, 123, 125, 127, 131, 133, 143, 145, 147, 155, 157, 161, 163, 165, 167, 173, 105а, 109а, 109з, 113 г, 119б, 123а, 127а, 131б, 143/., 165а, 167а, 169/171, 80а; ул. Славянская: 17, 19, 17/0; ул. Тунгусская: 8, 10, 12, 10а; ул. Шкипера Гека: 14, 15, 16, 24, 26, 15у.
Напомним, специалисты Приморских тепловых сетей в оперативном порядке устраняют замечания на теплотрассах.
Для качественного оказания услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения в холодное время года, принято решение устранить замечания на сетях в период устойчивых положительных температур.