Срочные работы — в центре Владивостока снизят подачу тепла и горячей воды — адреса

Во Владивостоке 28 октября специалисты структурного подразделения «Приморские тепловые сети» проведут срочные ремонтные работы на теплотрассах. В связи с этим в ряде районов города возможно временное снижение параметров теплоносителя и горячего водоснабжения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на АО «Дальневосточная генерирующая компания».