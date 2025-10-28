У берегов Камчатки произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 5,0

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 возле побережья Камчатки, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
«Расстояние от Петропавловска-Камчатского (до эпицентра подземных толчков — прим. ред.): 107 км», — уточнило региональное учреждение в своём Telegram-канале.
Очаг землетрясения залегал на глубине 33,2 км. В краевом управлении МЧС РФ отметили, что в Петропавловске-Камчатском ощущались подземные толчки силой до 2−3 баллов.
Напомним, 23 октября у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр сейсмособытия находился в 233 км от столицы региона, очаг залегал на глубине 8,9 км. В ночь с 25 на 26 октября у побережья северных Курил были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,4.