В России предложили возмещать стоимость лекарств малообеспеченным пенсионерам

В обосновании документа указывается, что граждане старше 70 лет вынуждены направлять более 80% своих доходов на удовлетворение базовых потребностей, включая приобретение лекарств и медицинских услуг. Особую актуальность этой проблеме придает тот факт, что 90% россиян в возрасте от 60 лет имеют как минимум одно хроническое заболевание. При этом в 2024 году рост цен на фармацевтическую продукцию составил 12%, опередив общий уровень инфляции.