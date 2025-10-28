В России предложили возмещать стоимость лекарств малообеспеченным пенсионерам

В Государственную думу внесут законодательную инициативу, предусматривающую компенсацию стоимости лекарственных препаратов, назначенных врачами, для пенсионеров с низким уровнем дохода. Согласно информации, опубликованной газетой «Известия», данный законопроект направлен на решение проблемы чрезмерных расходов пожилых граждан на медицинские нужды.
В обосновании документа указывается, что граждане старше 70 лет вынуждены направлять более 80% своих доходов на удовлетворение базовых потребностей, включая приобретение лекарств и медицинских услуг. Особую актуальность этой проблеме придает тот факт, что 90% россиян в возрасте от 60 лет имеют как минимум одно хроническое заболевание. При этом в 2024 году рост цен на фармацевтическую продукцию составил 12%, опередив общий уровень инфляции.
Законодательная инициатива предполагает полную компенсацию стоимости лекарств, выписанных по рецепту врача, для пенсионеров, чей доход не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума. Финансирование предлагается осуществлять за счет средств федерального бюджета с возможным софинансированием из региональных бюджетов.
Отмечается, что в отличие от таких категорий, как малоимущие и многодетные семьи, большинство пенсионеров не имеют дополнительных льгот и выплат. В настоящее время системная финансовая поддержка предусмотрена только для граждан старше 80 лет, тогда как остальные вынуждены самостоятельно нести бремя медицинских расходов.
