Пенсии и социальные выплаты хабаровчанам в ноябре придут раньше обычного

Раньше обычного графика, то есть уже 1 ноября, будут выплачены: единое пособие беременным и родителям детей до 17 лет; ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет нетрудоустроенным родителям; ежемесячная выплата на первого ребёнка до 3 лет; ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего срочную службу по призыву или мобилизации.