Пенсии и социальные выплаты хабаровчанам в ноябре придут раньше обычного

В связи с тем, что в ноябре 2025 года привычные даты выплат пенсий и детских пособий, которые доставляются получателям через банки, выпадают на выходные дни, Отделение СФР по Хабаровскому краю и ЕАО перечислит средства на счета в банки заранее, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Раньше обычного графика, то есть уже 1 ноября, будут выплачены: единое пособие беременным и родителям детей до 17 лет; ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет нетрудоустроенным родителям; ежемесячная выплата на первого ребёнка до 3 лет; ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего срочную службу по призыву или мобилизации.
Ежемесячная выплата из материнского капитала, которую получают семьи на детей до 3 лет, будет перечислена в привычный срок — 5 ноября.
7 ноября стоит ожидать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.
6, 13 и 20 ноября пенсии через банки поступят тем, чей привычный график доставки закреплен за 8, 15 и 21 числом каждого месяца.
Выплаты зачисляются на счёт в течение всего дня. Если они не поступили утром, нужно дождаться пополнения счета до конца дня.
Родителям и пенсионерам, которые получают выплаты через почту, региональное отделение Соцфонда напоминает, что доставка происходит с 1-го по 25-е число в зависимости от графика работы почтового отделения. График работы почтальонов — с 8.00 до 20.00 часов.
Проконсультироваться со специалистами Отделения СФР по Хабаровскому краю и ЕАО можно в едином контакт-центре: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный, региональная линия работает в пн. — чт. с 8:45 до 18:00, пт. с 9:00 до 17:00), а также в соцсетях: Вконтакте, Одноклассники, Телеграм.