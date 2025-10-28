Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермяки стали больше тратить в ресторанах

За последние месяцы средний чек в ресторанах Перми повысился на 11%. Теперь средняя стоимость ужина составляет 2155 рублей. Об этом рассказали в компании «Платформа ОФД» после проведенного исследования.

За последние месяцы средний чек в ресторанах Перми повысился на 11%. Теперь средняя стоимость ужина составляет 2155 рублей. Об этом рассказали в компании «Платформа ОФД» после проведенного исследования.

Читать далее.