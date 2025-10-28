Француз, отсидевший два месяца в СИЗО Уссурийска, даёт интервью во Франции

Незадолго до ареста француз завершал велопробег через Евразию, преодолев маршрут протяжённостью 18 000 километров из Лиссабона до Владивостока. До установления нового мирового рекорда оставалось буквально 200 километров, когда Сехели столкнулся с проблемой пересечения китайско-российской границы. Оказалось, что по электронной визе, которая у него имелась, пересечь границу можно только на поезде, который отправлялся только через сутки. А это означало бы, что рекорд не будет установлен.