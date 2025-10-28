Француз, отсидевший два месяца в СИЗО Уссурийска, даёт интервью во Франции

Французский ультравелогонщик Софиана Сехели, которого Приморский суд на прошлой неделе освободил из СИЗО Уссурийска, после возвращения на родину начал давать интервью о произошедшем.
Незадолго до ареста француз завершал велопробег через Евразию, преодолев маршрут протяжённостью 18 000 километров из Лиссабона до Владивостока. До установления нового мирового рекорда оставалось буквально 200 километров, когда Сехели столкнулся с проблемой пересечения китайско-российской границы. Оказалось, что по электронной визе, которая у него имелась, пересечь границу можно только на поезде, который отправлялся только через сутки. А это означало бы, что рекорд не будет установлен.
Сехили решил пройти участок границы пешком вместе с велосипедом, ориентируясь по GPS. Спортсмен побрёл сквозь густой лес, ручьи и препятствия, такие как заборы из колючей проволоки и упавшие деревья. Путешественник отметил, что практически сразу после начала преодоления ограждений отказался от идеи рекорда, и этому поспособствовали отсутствие тропы и заросли высокой травы, которая привела к многочисленным порезам на ногах. К вечеру истощённый француз сдался российским пограничникам. Сначала он заявил, что оказался на территории России случайно, однако сотрудники таможни быстро установили обстоятельства нарушения.
Сехили был помещён в следственный изолятор города Уссурийска. Спортсмен рассказал журналистам, что здание изолятора оказалось старым, во влажном и неудовлетворительном состоянии, но условия прибывания там были безопасными. Спортсмен подчеркнул, что не сталкивался с жестоким обращением, а каждый допрос проводился официально, с фиксацией и протоколированием показаний.
Сехели обратил внимание, что пребывание в России, несмотря на нахождение среди лиц, совершивших преступления, позволило познакомиться с русскими поближе, и среди заключённых встречались дружелюбные и готовые поделиться всем люди, с которыми он ел за одним столом.
Путешественник отметил, что нелегальное пересечение границы было ошибкой, и рекомендовал гражданам любых стран строго соблюдать российское законодательство.
«Неважно, гражданин вы России или иностранец — они не шутят», — сказал Сехили в интервью Reuters.
Софиан Сехили был признан судом в Приморском крае виновным по статье о незаконном пересечении государственной границы. Ему присудили штраф в размере 50 тысяч рублей, но суд постановил зачесть срок, проведённый в СИЗО, и освободил от уплаты штрафа. Сехили был освобожден из-под стражи в зале суда и вскоре обратился к России.