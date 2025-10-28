Врачи определили ягоду, продлевающую жизнь: что нужно есть этой осенью

Осень — сезон тыкв, яблок и кабачков. Однако не только овощи и фрукты могут принести организму пользу. Кардиолог Герман Гандельман назвал ягоду, которая способна продлить человеку жизнь. Врач подробно рассказал о полезных свойствах клюквы. Всего 100 грамм этой сезонной ягоды содержат восемь суточных доз антоцианов (вещества, защищающие клетки от свободных радикалов), объяснил кардиолог в эфире «Жить здорово!».
Герман Гандельман уточнил, что свободные радикалы вредят клеточной структуре. Они также способствуют развитию злокачественных опухолей. Клюква, напротив, препятствует этому процессу.
«Если сосуды ломки, происходят кровоизлияния, которые отслаивают сетчатку и приводят к ее дистрофии. Будет здоровая сетчатка — мы будем видеть хорошо всегда», — добавил офтальмолог Михаил Коновалов.
