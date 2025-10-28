Врачи определили ягоду, продлевающую жизнь: что нужно есть этой осенью

Осень — сезон тыкв, яблок и кабачков. Однако не только овощи и фрукты могут принести организму пользу. Кардиолог Герман Гандельман назвал ягоду, которая способна продлить человеку жизнь. Врач подробно рассказал о полезных свойствах клюквы. Всего 100 грамм этой сезонной ягоды содержат восемь суточных доз антоцианов (вещества, защищающие клетки от свободных радикалов), объяснил кардиолог в эфире «Жить здорово!».