Минфин ограничил семейную ипотеку одним кредитом на семью

С 1 февраля 2026 года в России вступают в силу новые правила предоставления льготных кредитов по программе семейной ипотеки, что приведёт к существенным изменениям в условиях её получения. Согласно опубликованному постановлению Министерства финансов РФ, каждая семья сможет оформить только один льготный кредит, а супруги будут обязаны выступать созаёмщиками, сохранив при этом право привлекать дополнительных участников при недостаточности собственных доходов. Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко в эксклюзивном комментарии для интернет-издания «Подмосковье сегодня» пояснила, что ранее каждый из родителей мог получить ипотеку, что существенно сужало условия и рынок такой льготы. «Действительно, её стало получить гораздо сложнее. С 1 февраля 2026 года вводятся новые изменения, касающиеся уже каждой семьи. То есть теперь одна ипотека на одну семью. С чем это связано? Это позволит государству снизить нагрузку на социальную часть бюджета и средства банковской системы в целом», — подчеркнула эксперт.
Экономист отметила, что дефицит бюджета напрямую отражается на социальных проектах, и новая мера логична в рамках демографической политики. «С одной стороны, ситуация понятная, с другой стороны, тоже можно понять государство. Семейная ипотека направлена на решение вопроса жилья для одной семьи. Тогда и логично, зачем каждому отдельному родителю иметь право получить ипотеку на своё имя. Таким образом, государство не только снижает нагрузку на социальную часть бюджета, но и сохраняет брак. Если у каждого родителя есть возможность получить ипотеку, то это может и разрушить семью», — выразила мнение Литвиненко. Важным условием программы остаётся наличие детей, так как для семьи без детей получение такой ипотеки становится под вопросом.
По словам эксперта, несмотря на кажущееся ужесточение, инициатива Минфина в действительности поможет гражданам, у которых раньше было меньше возможностей получить семейную ипотеку, за счёт снижения ажиотажного спроса. «Пока что мы наблюдаем высокую стоимость кредитных ресурсов на рынке недвижимости, количество предложений сужается. И в связи с тем, что если оставить меру, где каждый родитель имеет право взять ипотеку, то это будет ещё сильнее усугублять ситуацию в дисбалансе спроса и предложения. Когда оба родителя имеют право взять ипотеку, то получается в два раза больше желающих. Это значит, что ценовая политика всё равно будет складываться не в пользу семей. Но благодаря инициативе будет проще её получить, потому что количество желающих сузится. Значит, строительный рынок, рынок недвижимости и банковская система выдохнут. Напряжение снизится на них. А это значит, что условия должны быть помягче для семей», — заключила Литвиненко.