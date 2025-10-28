Минфин ограничил семейную ипотеку одним кредитом на семью

По словам эксперта, несмотря на кажущееся ужесточение, инициатива Минфина в действительности поможет гражданам, у которых раньше было меньше возможностей получить семейную ипотеку, за счёт снижения ажиотажного спроса. «Пока что мы наблюдаем высокую стоимость кредитных ресурсов на рынке недвижимости, количество предложений сужается. И в связи с тем, что если оставить меру, где каждый родитель имеет право взять ипотеку, то это будет ещё сильнее усугублять ситуацию в дисбалансе спроса и предложения. Когда оба родителя имеют право взять ипотеку, то получается в два раза больше желающих. Это значит, что ценовая политика всё равно будет складываться не в пользу семей. Но благодаря инициативе будет проще её получить, потому что количество желающих сузится. Значит, строительный рынок, рынок недвижимости и банковская система выдохнут. Напряжение снизится на них. А это значит, что условия должны быть помягче для семей», — заключила Литвиненко.