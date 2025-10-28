Сразу два авто столкнулись с лошадью в Мангистау: погибли два человека (видео)

«Водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на лошадь. Следовавший за ним автомобиль Nissan Teana по инерции также столкнулся с животным. В результате аварии два пассажира автомобиля Mercedes-Benz умерли от полученных травм, несовместимых с жизнью», — говорится в сообщении.