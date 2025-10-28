Ричмонд
Сразу два авто столкнулись с лошадью в Мангистау: погибли два человека (видео)

В Мангистауской области случилось страшное ДТП, унесшее жизни двоих человек — два автомобиля поочередно столкнулись с лошадью, передает Lada.kz.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в полиции, авария произошла еще 26 октября на трассе Бейнеу — Шетпе — Актау. По данным правоохранителей, примерно в 07:30 в дежурную часть поступило сообщение о ДТП на трассе Бейнеу — Шетпе — Актау.

«Водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на лошадь. Следовавший за ним автомобиль Nissan Teana по инерции также столкнулся с животным. В результате аварии два пассажира автомобиля Mercedes-Benz умерли от полученных травм, несовместимых с жизнью», — говорится в сообщении.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».