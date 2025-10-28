Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске-на-Амуре первый снег вдохновил дрифтеров и привёл к штрафам

Автоинспекторы нашли нарушителей после видео из соцсетей.

Источник: Соцсети

В Комсомольске-на-Амуре группа водителей решила «отметить» первый снег дрифтом на площади у Драмтеатра, — сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края.

Видео с заносами машин появилось в соцсетях и быстро набрало просмотры — но вместе с ними внимание Госавтоинспекции.

Автоинспекторы установили всех участников и привлекли их к административной ответственности. Нарушителям разъяснили последствия подобных заездов и предупредили о недопустимости уличных гонок.

В ведомстве напомнили: даже лёгкий снег превращает асфальт в каток, а подобные развлечения несут угрозу и самим водителям, и прохожим.