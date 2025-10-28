В Комсомольске-на-Амуре первый снег вдохновил дрифтеров и привёл к штрафам

В Комсомольске-на-Амуре группа водителей решила «отметить» первый снег дрифтом на площади у Драмтеатра, — сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края.
Видео с заносами машин появилось в соцсетях и быстро набрало просмотры — но вместе с ними внимание Госавтоинспекции.
Автоинспекторы установили всех участников и привлекли их к административной ответственности. Нарушителям разъяснили последствия подобных заездов и предупредили о недопустимости уличных гонок.
В ведомстве напомнили: даже лёгкий снег превращает асфальт в каток, а подобные развлечения несут угрозу и самим водителям, и прохожим.