С авиакомпании «Ангара» потребовали компенсацию за уничтоженный в авиакатастрофе лес

Исковое заявление связано с крушением пассажирского самолета Ан-24, произошедшим 24 июля в Тындинском участковом лесничестве. Воздушное судно, выполнявшее рейс из Благовещенска в Тынду, потерпело катастрофу при заходе на посадку, его обломки были обнаружены в лесном массиве в 15 километрах от пункта назначения.