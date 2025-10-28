С авиакомпании «Ангара» потребовали компенсацию за уничтоженный в авиакатастрофе лес

Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области подало иск о взыскании с авиакомпании «Ангара» 535 004 рубля за ущерб, причиненный лесному фонду в результате авиакатастрофы. Соответствующие материалы находятся в производстве Арбитражного суда Иркутской области, с ними ознакомилось РИА Новости.
Исковое заявление связано с крушением пассажирского самолета Ан-24, произошедшим 24 июля в Тындинском участковом лесничестве. Воздушное судно, выполнявшее рейс из Благовещенска в Тынду, потерпело катастрофу при заходе на посадку, его обломки были обнаружены в лесном массиве в 15 километрах от пункта назначения.
Разбирательство по делу будет проводиться в порядке упрощенного судопроизводства. Суд ожидает предоставления отзыва от ответчика до 12 ноября.
Напомним, что в результате авиакатастрофы погибли все 48 человек, находившихся на борту. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, а для расследования инцидента Межгосударственный авиационный комитет создал специальную комиссию.
