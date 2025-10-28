Россиянам раскрыли пять основных принципов долголетия: чего нужно придерживаться

Секрет долголетия всё же существует. Чтобы оставаться здоровым, нужно придерживаться нескольких принципов. Главными секретами долголетия поделилась доктор медицинских наук, замдиректора по трансляционной медицине РГНКЦ Пироговского университета, профессор кафедры болезней старения Ирина Стражеско, пишет ТАСС.
Эксперт начала с питания. Она порекомендовала есть с умом, а не просто употреблять пищу в меньших количествах. Врач обратила внимание россиян на интервальное голодание.
Кроме того, профессор посоветовала больше двигаться. Она отметила, что важно регулярно заниматься разной физической активностью. Третьим принципом служит качественный сон. Длительность, по словам Ирины Стражеско, должна составлять 7−9 часов.
Врач также призвала россиян следить за уровнем стресса. Чтобы избавиться от него, можно прибегать к медитациям или хобби, отметила профессор. Пятым пунктом стал контроль за «большой тройкой»: артериальным давлением, уровнем сахара в крови и липидным профилем.
Кардиолог Герман Гандельман, кроме того, указал на полезные свойства клюквы. Она способна предотвратить процесс возникновения опухолей.