Женщина и ее отец погибли от укусов пчел после аварии в Бразилии

В Бразилии трагический инцидент унес жизни женщины и ее отца после того, как они случайно столкнулись с ульем в аварии.
54-летняя Сильвана да Фатима Браганса да Луш потеряла управление автомобилем на грунтовой дороге недалеко от своего дома в штате Риу-Гранди-ду-Сул. В результате аварии машина перевернулась и разрушила пчелиный улей.
На громкий звук прибежали пожилые родители Сильваны, 79-летний Рауль и 72-летняя мать, чтобы помочь дочери. Однако, оказавшись рядом с разрушенным ульем, они подверглись нападению разъяренного роя пчел.
Спасатели, к которым пришлось добираться из-за большого расстояния до ближайшей пожарной части (60 км), прибыли на место происшествия и обнаружили, что пострадавшие получили сотни укусов. Сильвана да Фатима Браганса да Луш скончалась на месте, несмотря на усилия медиков. Ее отец, Рауль, был доставлен в больницу в критическом состоянии и скончался на следующий день. Пожилая мать также получила множество укусов, но врачам удалось ее спасти. Отец и дочь были похоронены вместе 24 октября, передает People.
