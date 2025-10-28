Женщина и ее отец погибли от укусов пчел после аварии в Бразилии

Спасатели, к которым пришлось добираться из-за большого расстояния до ближайшей пожарной части (60 км), прибыли на место происшествия и обнаружили, что пострадавшие получили сотни укусов. Сильвана да Фатима Браганса да Луш скончалась на месте, несмотря на усилия медиков. Ее отец, Рауль, был доставлен в больницу в критическом состоянии и скончался на следующий день. Пожилая мать также получила множество укусов, но врачам удалось ее спасти. Отец и дочь были похоронены вместе 24 октября, передает People.