Новые спортивные площадки для ГТО откроют в Хабаровском крае до конца года

В Хабаровском крае строят новые спортивные объекты и обновляют существующие. До конца года появятся площадки для сдачи нормативов ГТО и занятий игровыми видами спорта. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
За федеральные средства закуплено оборудование для четырех площадок в Солнечном округе, районе имени Полины Осипенко, Советско-Гаванском и районе имени Лазо. Капитально ремонтируют лыжную базу «Старт» в Николаевске. Еще 18 уличных спортивных площадок монтируют в семи муниципалитетах края и двух городских округах за счет президентской субсидии.
«Состояние и доступность спортивных объектов напрямую влияют на качество жизни и развитие массового спорта. Сегодня спортом в регионе занимаются около 700 тысяч человек», — сказал министр спорта Дмитрий Чикунов.
В Хабаровске и Комсомольске открыли две «умные» площадки с тренажерами для маломобильных граждан, зонами для воркаута и игровыми коробками для хоккея и футбола.