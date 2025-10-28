Ричмонд
Новые спортивные площадки для ГТО откроют в Хабаровском крае до конца года

Оборудование установят в четырех районах края и 20 муниципалитетах.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае строят новые спортивные объекты и обновляют существующие. До конца года появятся площадки для сдачи нормативов ГТО и занятий игровыми видами спорта. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

За федеральные средства закуплено оборудование для четырех площадок в Солнечном округе, районе имени Полины Осипенко, Советско-Гаванском и районе имени Лазо. Капитально ремонтируют лыжную базу «Старт» в Николаевске. Еще 18 уличных спортивных площадок монтируют в семи муниципалитетах края и двух городских округах за счет президентской субсидии.

«Состояние и доступность спортивных объектов напрямую влияют на качество жизни и развитие массового спорта. Сегодня спортом в регионе занимаются около 700 тысяч человек», — сказал министр спорта Дмитрий Чикунов.

В Хабаровске и Комсомольске открыли две «умные» площадки с тренажерами для маломобильных граждан, зонами для воркаута и игровыми коробками для хоккея и футбола.