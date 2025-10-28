Новые спортивные площадки для ГТО откроют в Хабаровском крае до конца года

За федеральные средства закуплено оборудование для четырех площадок в Солнечном округе, районе имени Полины Осипенко, Советско-Гаванском и районе имени Лазо. Капитально ремонтируют лыжную базу «Старт» в Николаевске. Еще 18 уличных спортивных площадок монтируют в семи муниципалитетах края и двух городских округах за счет президентской субсидии.