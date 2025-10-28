Кадеты и пограничники в Вяземской школе получили свои первые погоны

Вручение первых погон юным кадетам 1-х и 3-х классов, а также будущим пограничникам 7-х классов состоялось в стенах школы № 2 города Вяземский Хабаровского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Этот день стал особенным для ребят, ведь он ознаменовал начало их пути к служению Отечеству и выбранной профессии.
«Вручение первых погон стало не только праздником, но и стимулом к дальнейшему развитию, стремлению к знаниям и формированию сильного, ответственного характера. Само мероприятие прошло в тёплой и дружеской атмосфере, оставив яркие впечатления у всех участников», — говорится в сообщении пресс-службы.
С приветственным словом к кадетам обратились представители администрации школы и гости из ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Они отметили важность таких мероприятий для формирования у подрастающего поколения чувства долга, патриотизма и готовности к защите Родины. Сотрудники Главного управления поделились своим опытом, рассказали о значимости профессии спасателя и пограничника, вдохновив ребят своим примером.
Под аплодисменты родителей, педагогов и товарищей, юные кадеты и будущие пограничники с гордостью принимали свои первые погоны. Для первоклассников это стало первым шагом в мир школьной жизни, наполненной учёбой и первыми, пусть и символическими, обязанностями. Третьеклассники, уже освоившие азы кадетского движения, продемонстрировали свою приверженность выбранному пути. Семиклассники, стоящие на пороге более серьёзной подготовки к службе в пограничных войсках, получили заслуженное признание своих усилий.