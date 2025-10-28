Кадеты и пограничники в Вяземской школе получили свои первые погоны

Под аплодисменты родителей, педагогов и товарищей, юные кадеты и будущие пограничники с гордостью принимали свои первые погоны. Для первоклассников это стало первым шагом в мир школьной жизни, наполненной учёбой и первыми, пусть и символическими, обязанностями. Третьеклассники, уже освоившие азы кадетского движения, продемонстрировали свою приверженность выбранному пути. Семиклассники, стоящие на пороге более серьёзной подготовки к службе в пограничных войсках, получили заслуженное признание своих усилий.