Адвокаты приговорённого экс-президента Бразилии Болсонару подали апелляцию

Защита бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару подала апелляцию в Верховный суд республики (STF) в связи с приговором, в рамках которого политик получил 27 лет по обвинению в попытке госпереворота, сообщил телеканал CNN Brasil.
Защита в своём обращении обратила внимание на ошибки в решении суда. Адвокаты также отметили, что один из членов STF Луис Фукс проголосовал против признания Болсонару виновным в заговоре.
В связи с этим они призвали суд ещё раз рассмотреть материалы дела. Кроме того, защита указала на то, что в конце 2022 года Болсонару якобы добровольно отказался от противоправных и неконституционных действий перед инаугурацией президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
По мнению адвокатов, это решение будто бы доказывает фактическую невиновность экс-главы государства даже с учетом того, что политик вместе со своим окружением разработал план по срыву инаугурации его преемника.
Напомним, в марте в отношении Болсонару было возбуждено уголовное дело по обвинению в подготовке госпереворота в 2022 году с целью не допустить Луиса Инасиу Лулу да Силву к власти. 11 сентября суд в Бразилии приговорил экс-президента к 27 годам и трём месяцам тюремного заключения. 16 сентября стало известно, что Болсонару был экстренно госпитализирован из-за резкого ухудшения состояния здоровья.