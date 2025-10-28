Названы страны с самой большой долей пожилых жителей старше 65 лет

Так, по данным Мирового банка и статслужб разных стран, в среднем по 199 рассмотренным странам и территориям средняя доля населения старше 65 лет, по последним доступным данным на 2024 год, оказалась около 10,2%. Больше всего пожилых в Монако — 36,2% от всего населения и в Японии — 29,3%.