Малахов нашёл родню певца ДИГЕРа в селе под Новосибирском

В шоу «Песни от всей души» показали малую родину певца Дмитрия Сенькова, известного под псевдонимом ДИГЕР. Съемочная группа навестила его родственников в селе Льниха под Новосибирском. Там живут бабушка и дедушка музыканта.
Село, в котором осталось не более 400 жителей, стало местом душевной встречи. 89-летняя бабушка угостила гостей фирменными рисовыми котлетами с киселем по семейному рецепту. Артист не остался в долгу и помог деду наколоть дрова.
— Люди — это душа проекта. Реальная жизнь настоящих людей, их истории, счастье и потери, столько разных судеб, и всех объединяет любовь — любовь к песне! Я был бесконечно рад познакомиться и провести время в такой душевной компании искренних, добрых и открытых людей! — поделился ДИГЕР в своём Телеграм-канале..
Дмитрий Сеньков, по образованию врач-педиатр, исполнил в программе одну из своих композиций. Он отметил царившую на площадке дружескую атмосферу: «Мы и смеялись, и грустили, и пели, и танцевали! Эта программа, которая объединяет всех».