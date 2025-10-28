Стоимость проезда в общественном транспорте Новосибирска может вырасти

В мэрию Новосибирска поступило обращение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте.
Как пишет «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, текущая стоимость проезда была установлена 23 декабря 2024 года. Тариф будет действовать не менее года с момента его установления.
Согласно нормативным документам, тариф рассчитывается по методическим указаниям, утвержденным департаментом по тарифам Новосибирской области. Его пересмотр может быть инициирован как уполномоченным органом — департаментом транспорта мэрии, так и непосредственно перевозчиком. Таким образом, действующий тариф будет сохраняться не менее года с момента его введения.
В сентябре муниципальное предприятие «Новосибирский метрополитен» направило в мэрию обращение о пересмотре цен, которое было передано в департамент экономики и стратегического планирования. Причиной потенциального подорожания проезда в метро назван рост затрат по основным статьям, формирующим себестоимость перевозок.
Кроме того, в этом же месяце с аналогичными просьбами выступили и компании, осуществляющие перевозки наземным городским транспортом.