Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость проезда в общественном транспорте Новосибирска может вырасти

В мэрию Новосибирска поступило обращение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте.

Источник: Сиб.фм

В мэрию Новосибирска поступило обращение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте.

Как пишет «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, текущая стоимость проезда была установлена 23 декабря 2024 года. Тариф будет действовать не менее года с момента его установления.

Согласно нормативным документам, тариф рассчитывается по методическим указаниям, утвержденным департаментом по тарифам Новосибирской области. Его пересмотр может быть инициирован как уполномоченным органом — департаментом транспорта мэрии, так и непосредственно перевозчиком. Таким образом, действующий тариф будет сохраняться не менее года с момента его введения.

В сентябре муниципальное предприятие «Новосибирский метрополитен» направило в мэрию обращение о пересмотре цен, которое было передано в департамент экономики и стратегического планирования. Причиной потенциального подорожания проезда в метро назван рост затрат по основным статьям, формирующим себестоимость перевозок.

Кроме того, в этом же месяце с аналогичными просьбами выступили и компании, осуществляющие перевозки наземным городским транспортом.