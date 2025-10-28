Стоимость проезда в общественном транспорте Новосибирска может вырасти

Согласно нормативным документам, тариф рассчитывается по методическим указаниям, утвержденным департаментом по тарифам Новосибирской области. Его пересмотр может быть инициирован как уполномоченным органом — департаментом транспорта мэрии, так и непосредственно перевозчиком. Таким образом, действующий тариф будет сохраняться не менее года с момента его введения.