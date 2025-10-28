Тренеры КНДР по лёгкой атлетике посетили Хабаровск для обмена опытом

Тренеры из Корейской Народно-Демократической Республики посетили краевую столицу для обмена опытом с российскими коллегами. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», визит делегации был связан с дисциплинами легкой атлетики.
— Представители КНДР занимались с российскими наставниками, которые специализируются на тройном прыжке, толкании ядра, прыжках в длину и прыжках в высоту. Занятия проводили специалисты Хабаровского края, а также представитель Нижнего Новгорода, — проинформировали в краевом министерстве спорта.
Уточняется также, что гости города являются тренерами корейских легкоатлетических клубов, также в числе делегации — профессоры Корейского университета физического воспитания.
К слову, спортсмены КНДР приезжают в Хабаровск в рамках международного обмена не впервые в этом году. Так, например, они участвовали в международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза К. Короткова, в соревнованиях по волейболу и футболу.