Алаудинов обозначил ключевую цель для ВСУ в зоне СВО

Бойцы чеченского спецназа «Ахмат» остаются одной из главных целей ВСУ. Об этом сообщил командир отряда, заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

