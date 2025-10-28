Ричмонд
Столтенберг сообщил об отказе умолявшему о помощи Зеленскому

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые публично признал, что в 2022 году отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в помощи по установлению бесполетной зоны. Все из-за опасений прямого вооруженного конфликта с Россией. По его словам, Зеленский тогда «умолял» НАТО закрыть небо над Украиной. Об этом заявил сам Столтенберг.

