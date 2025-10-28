На Камчатке зафиксировали шесть афтершоков

У берегов Камчатки за последние сутки зафиксировано шесть афтершоков магнитудой до 4,8, сообщили в региональном управлении МЧС России. Подземные толчки не ощущались в населённых пунктах, угрозы для жителей не возникло.
Днем ранее у побережья полуострова зарегистрировали 12 афтершоков с магнитудой от 3,5 до 4,8, один из которых ощущался на суше. Специалисты продолжают круглосуточно отслеживать сейсмическую обстановку, поскольку активность в регионе сохраняется после мощного землетрясения, произошедшего 30 июля.
Кроме того, на вулкане Крашенинникова зафиксированы два пепловых выброса. По данным наблюдений, пеплопадов в близлежащих населённых пунктах не произошло.
Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 возле побережья Камчатки. Очаг землетрясения залегал на глубине 33,2 км.