На Камчатке зафиксировали шесть афтершоков

Днем ранее у побережья полуострова зарегистрировали 12 афтершоков с магнитудой от 3,5 до 4,8, один из которых ощущался на суше. Специалисты продолжают круглосуточно отслеживать сейсмическую обстановку, поскольку активность в регионе сохраняется после мощного землетрясения, произошедшего 30 июля.