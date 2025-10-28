Профессор Сафонов: Четырехдневная рабочая неделя в России пока нереализуема

По словам эксперта, для поддержания текущего уровня ВВП при четырехдневной рабочей неделе потребовался бы рост производительности труда на 20 процентов или привлечение дополнительных 14 миллионов человек. Сафонов отметил, что без повышения производительности сохранить ВВП можно лишь за счет снижения заработной платы.