Профессор Сафонов: Четырехдневная рабочая неделя в России пока нереализуема

Введение четырехдневной рабочей недели для всех работников в России в настоящее время не представляется возможным. Такое мнение высказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
По словам эксперта, для поддержания текущего уровня ВВП при четырехдневной рабочей неделе потребовался бы рост производительности труда на 20 процентов или привлечение дополнительных 14 миллионов человек. Сафонов отметил, что без повышения производительности сохранить ВВП можно лишь за счет снижения заработной платы.
Профессор подчеркнул, что в условиях существующего дефицита кадров будет сложно обеспечить работу таких важных учреждений, как медицинские учреждения, школы и детские сады. Тем не менее, некоторые коммерческие компании, за счет повышения эффективности и оптимизации бюрократических процессов, могут перейти на четырехдневный рабочий график без потери заработной платы.
Александр Сафонов также привел примеры из зарубежной практики. В Испании четырехдневная неделя применялась для борьбы с молодежной безработицей, а в Финляндии эксперименты в сфере медицины показали эффективность в снижении нагрузки на персонал, однако были приостановлены из-за нехватки кадров, передает РИА Новости.
В июне этого года Польша планировала внедрить четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты. Соответствующее решение принял Сейм страны после предложения Министерства семьи, труда и социальной политики. Полный переход намечено завершить к ноябрю 2027 года. Программа протестирует влияние сокращенного рабочего времени на производительность и благополучие сотрудников.