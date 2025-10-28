Власти назвали причину сбоя в электроснабжении районов Сахалина: неисправности устраняются

Согласно выводам специалистов, причиной нарушения электроснабжения жителей нескольких районов Сахалинской области стал обрыв грозозащитного троса на линии электропередачи, которая соединяет две подстанции в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«К нештатной ситуации привел обрыв грозотроса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске — Центральную и Южно-Сахалинскую», — говорится в публикации.
Отмечается, что в итоге поврежденный грозотрос упал на провода, а это, в свою очередь, вызвало автоматическое срабатывание защит, повлекшее разъединение энергосистемы. В настоящее время энергетики устраняют неисправность.
Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что в регионе зафиксировали массовое отключение электроснабжения утром 28 октября в 08:00 утра. Проблемы связаны со сбоем на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.
17 октября вечером несколько районов Коми на короткое время остались без электроснабжения. Первыми о проблеме сообщили местные жители, которые начали писать о внезапном отключении света в социальных сетях. Согласно предварительным данным, сбой в подаче электроэнергии был связан с кратковременным отключением одного из энергоблоков на Печорской ГРЭС.
В сентябре сообщалось о проблемах, которые испытывает Запорожская атомная электростанция (АЭС) при ремонте линии электропередачи «Днепровская». Эту линию повредили во время обстрелов, организованных боевиками ВСУ. Эти обстрелы создают опасность для работы АЭС, и не дают восстановить внешнее питание.
И только 23 октября представители ЗАЭС сообщили, что высоковольтную линию электропередачи «Днепровская» ввели в работу после проведенного ремонта.
Вместе с тем, бывший министр энергетики Украины Ольга Буславец оценил последствия для украинской энергетики ответные российские удары. По его словам, частые отключения электричества стали новой рутинной реальностью для жителей украинских городов. В Киеве и большинстве регионов отключают 2−3 очереди населения одновременно. Пока только днем.