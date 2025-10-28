Ричмонд
Аферисты под предлогом свидания с кумирами разводят фанатов на крупные суммы

Мошенники похищают деньги у фанатов, обещая им свидания с кумирами.

Источник: Комсомольская правда

Аферисты атакуют фан-клубы актёров и музыкантов в поисках потенциальных жертв. Схему отъёма денег у поклонников звёзд описывает РИА Новости.

Мошенники действуют от имени ассистента звезды. Они связываются с фанатами и информируют, что кумир якобы выбрал среди множества поклонников тех, с кем хочет пообщаться лично. В течение какого-то времени аферист переписывается с жертвой от имени звезды, а потом предлагает личную встречу при условии, что поклонник оплатит артисту перелёт.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как 62-летняя жительница Казахстана едва не лишилась сбережений из-за мошенника, выдававшего себя за голливудскую звезду Киану Ривза. Аферист полгода общался с женщиной, выдавая себя за актёра, а потом попросил денег. Подвох заподозрили только сотрудники банка.

Тем временем страницы Бузовой, Бородиной, Самойловой и других звезд массово взламывают. Кто может стоять за атаками мошенников и как распознать, что блог кумира взломан, читайте здесь на KP.RU.

Телефонные мошенники не ограничиваются фанатами, они пытаются обмануть и самих знаменитостей. Вот чем это заканчивается.