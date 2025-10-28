Аферисты под предлогом свидания с кумирами разводят фанатов на крупные суммы

Мошенники действуют от имени ассистента звезды. Они связываются с фанатами и информируют, что кумир якобы выбрал среди множества поклонников тех, с кем хочет пообщаться лично. В течение какого-то времени аферист переписывается с жертвой от имени звезды, а потом предлагает личную встречу при условии, что поклонник оплатит артисту перелёт.