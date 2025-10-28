Экс-владельца «Южуралзолота» обвинили в выводе за рубеж свыше 163 млрд: недвижимость найдена по всей Европе

В отношении бывшего главы «Южуралзолота» Константина Струкова поступил третий иск. Миллиардера обвиняют в выводе средств за рубеж. По версии Генпрокуратуры РФ, Константин Струков вывез из России порядка 163 миллиардов рублей, пишет ТАСС.
Бывший владелец «Южуралзолота», как утверждают правоохранители, приобрел недвижимость, яхты, предметы роскоши в ряде стран Европы. По новому иску зарегистрированы девять ответчиков. В их числе бывшая жена миллиардера, две дочери, внучка, сожительница и водители.
Генеральная прокуратура заявила требования на имущество общей стоимостью 1,4 миллиарда рублей, добавил источник. Он пояснил, что иск также касается 3,5 миллиарда рублей денежными средствами.
«Предварительное слушание по нему в Пластском городском суде Челябинской области назначено на 5 ноября. В иске говорится, что всего за границу Струковым было направлено свыше 163 млрд рублей, за счет которых в различных странах (Черногория, Сербия, Швейцария, Турция) были приобретены недвижимость, яхты, предметы роскоши, ведется строительство гостиничных комплексов», — подчеркнул собеседник агентства.
Следствие также зафиксировало фиктивное трудоустройство ответчиков на высокие должности. По данным силовиков, Константин Струков выплачивал большие зарплаты приближенным. При этом никто из них в действительности не работал.
Несколькими днями ранее в Москве арестовали гендиректора СК «Автодор» Рамиля Шайдуллина. Он подозревается в хищениях средств при строительстве татарстанского участка трассы М-12. Рамиль Шайдуллин задержан после показаний субподрядчиков, которые раскрыли мошеннические схемы. Они уличили бизнесмена в замене материалов на дешевые аналоги, не соответствующие ГОСТам.
Кроме того, суд рассматривает дело семерых фигурантов по делу о хищении средств у участников спецоперации в аэропорту «Шереметьево». В инстанции удовлетворили ходатайства следствия об их аресте. Фигурантам вменяется участие в преступном сообществе. По данному делу арестованы порядка 30 человек. Расследование, как уточняется, продолжается.