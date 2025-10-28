Экс-владельца «Южуралзолота» обвинили в выводе за рубеж свыше 163 млрд: недвижимость найдена по всей Европе

«Предварительное слушание по нему в Пластском городском суде Челябинской области назначено на 5 ноября. В иске говорится, что всего за границу Струковым было направлено свыше 163 млрд рублей, за счет которых в различных странах (Черногория, Сербия, Швейцария, Турция) были приобретены недвижимость, яхты, предметы роскоши, ведется строительство гостиничных комплексов», — подчеркнул собеседник агентства.