С «Ангары», чей самолет рухнул под Тындой, потребовали деньги за разрушенный лес

Министерство лесного хозяйства Амурской области подало иск к авиакомпании «Ангара» на 535 тысяч рублей за ущерб, нанесенный лесу при крушении самолета Ан-24. Об этом говорится в материалах Арбитражного суда региона.
