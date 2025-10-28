Ричмонд
С «Ангары», чей самолет рухнул под Тындой, потребовали деньги за разрушенный лес

Министерство лесного хозяйства Амурской области подало иск к авиакомпании «Ангара» на 535 тысяч рублей за ущерб, нанесенный лесу при крушении самолета Ан-24. Об этом говорится в материалах Арбитражного суда региона.

Министерство лесного хозяйства Амурской области подало иск к авиакомпании «Ангара» на 535 тысяч рублей за ущерб, нанесенный лесу при крушении самолета Ан-24. Об этом говорится в материалах Арбитражного суда региона.

