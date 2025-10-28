Дмитрий Демешин потребовал срочно устранить сбои с отоплением в Хабаровске и в посёлках края

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провел внеплановое совещание, на котором поручил в срочном порядке разобраться с проблемами отопления в ряде населенных пунктов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Поводом стали многочисленные жалобы в соцсетях на сбои или отсутствие тепла от жителей Хабаровска, а также поселков Заветы Ильича Советско-Гаванского района и Эльбан Амурского района.