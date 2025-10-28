Дмитрий Демешин потребовал срочно устранить сбои с отоплением в Хабаровске и в посёлках края

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провел внеплановое совещание, на котором поручил в срочном порядке разобраться с проблемами отопления в ряде населенных пунктов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Поводом стали многочисленные жалобы в соцсетях на сбои или отсутствие тепла от жителей Хабаровска, а также поселков Заветы Ильича Советско-Гаванского района и Эльбан Амурского района.
«Несмотря на то, что отопительный сезон начат, вопросы людей остались нерешенными, что является прямым нарушением их прав», — отметил Дмитрий Демешин.
Губернатор акцентировал внимание на необходимости немедленного реагирования на обращения граждан.
Дмитрий Демешин поручил министру жилищно-коммунального хозяйства края Анжелике Мироновой незамедлительно организовать выезд представителей министерства в проблемные населенные пункты для анализа ситуации. Также совместно с главным управлением государственного регионального контроля и лицензирования будет проведена проверка подачи тепла и работы управляющих компаний.
Глава региона отметил важность прямого диалога с жителями.
«Обязательно пообщайтесь с людьми, чтобы они понимали, что их проблемы услышаны и будут решены», — отметил Дмитрий Демешин.
О результатах проделанной работы и устранении проблем должно быть доложено на следующем аппаратном совещании у губернатора.
Как ранее сообщало ИА AmurMedia, отопительный сезон в Хабаровске официально стартовал 7 октября. Однако даже спустя неделю в администрацию города продолжают поступать обращения от жителей, обеспокоенных холодными батареями в квартирах.