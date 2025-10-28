Общегородской крестный ход пройдёт во Владивостоке в День народного единства

В день празднования Казанской иконы Божией Матери и День народного единства, по благословению митрополита Владивостокского и Приморского Павла во Владивостоке состоится общегородской крестный ход, сообщает официальный ТГ-канал (18+) Владивостокой епархии.
«В 12.00, после Божественной литургии в храме Покрова Пресвятой Богородицы, православные верующие во главе с митрополитом Павлом и духовенством Владивостокской епархии с хоругвями и святыми иконами пройдут по Океанскому проспекту до Спасо-Преображенского кафедрального собора», — говорится в сообщении.
Ожидается, что участниками станут представители военных и казачьих структур, краевого правительства и городской администрации, общественных и молодёжных патриотических организаций и студенты владивостокских вузов.