В Великобритании планируют размещать нелегальных мигрантов в военных казармах

С конца ноября правительство Великобритании планирует начать размещать нелегальных мигрантов в бывших военных казармах, чтобы сократить расходы на их содержание. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел.
Для временного проживания планируется использовать бараки армейской базы вблизи города Инвернесс в Шотландии и тренировочного военного лагеря в графстве Восточный Сассекс. Первоначально там будет размещено до 900 нелегалов, а в перспективе МВД намерено расселить таким образом до 10 тысяч человек.
Эта мера призвана снизить нагрузку на бюджет, поскольку текущее размещение нелегалов в гостиницах обходится очень дорого. По данным МВД, по состоянию на март 2025 года в 210 отелях страны находились 32 тысячи нелегальных мигрантов. Затраты на их содержание в гостиницах с 2019 по 2029 год оцениваются в 15,3 миллиарда фунтов стерлингов (20,4 миллиарда долларов).
Однако, по данным Национального аудиторского управления, планы по использованию военных баз могут оказаться еще более затратными, чем действующая схема с отелями. Правительство Великобритании намерено полностью отказаться от размещения мигрантов в гостиницах к 2029 году, говорится в статье.
