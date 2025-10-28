Поразивший жителей Подмосковья светящийся объект может быть астероидом: какие версии приводят ученые

В понедельник, 27 октября, жителей Московской области шокировал неизвестный светящийся объект. Космическое тело разрушилось утром в небе над регионом. Этим неопознанным объектом мог быть астероид. Такую версию выдвинули в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По мнению ученых, событие стало совсем не тривиальным. Исследователи зафиксировали множество странностей, связанных с небесным телом. Например, жители наблюдали в небе объект порядка 25 секунд, что несвойственно астероиду. При этом такая характеристика подошла бы под определение космического мусора, добавили ученые.
Интересна и траектория космического тела. Объект пролетел, по имеющимся сведениям, на высоте 60−100 километров примерно в 450−500 километрах к северу от Москвы. Скорость соответствует описанию ученых, утверждающих, что над регионом разрушился астероид.
При этом на искусственность объекта указывает его интенсивная фрагментация. Об этом свидетельствуют кадры из видео очевидцев, уточнили в ИКИ РАН.
«Из дополнительных необычных моментов можно ответить, что пока отсутствуют (либо не поступали) свидетельства наблюдения тела в зените (над головой), которые должны быть весьма многочисленны, исходя из расчетной траектории, проходящей в том числе над крупными населенными пунктами. Также можно отчасти удивиться, что основной массив наблюдений пришел из Москвы, а не из Санкт-Петербурга или расположенных на траектории движения тела городов Вологда и Череповец», — подвели итог ученые.
В начале октября в России обсуждали еще одно вероятное появление астероида в воздушном пространстве Земли. Тело пролетело над Антарктидой на высоте 374 километра. Астероид обнаружили уже на отлете.
Вечером 20 октября в Свердловской области заметили редкую комету Lemmon. Она не такая большая по размеру, однако увидеть ее можно крайне не часто. Комету удалось разглядеть через фотоаппарат. Небесное тело отличается тусклым свечением. Ее почти невозможно увидеть без технических средств. Однако фотоаппарат с этой задачей отлично справился.