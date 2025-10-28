Поразивший жителей Подмосковья светящийся объект может быть астероидом: какие версии приводят ученые

«Из дополнительных необычных моментов можно ответить, что пока отсутствуют (либо не поступали) свидетельства наблюдения тела в зените (над головой), которые должны быть весьма многочисленны, исходя из расчетной траектории, проходящей в том числе над крупными населенными пунктами. Также можно отчасти удивиться, что основной массив наблюдений пришел из Москвы, а не из Санкт-Петербурга или расположенных на траектории движения тела городов Вологда и Череповец», — подвели итог ученые.