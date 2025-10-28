Times: в ноябре мигрантов в Британии начнут размещать в военных казармах

Британские власти с конца ноября начнут размещать нелегальных мигрантов в казармах на территории бывших военных баз, написала газета The Times со ссылкой на источники в МВД королевства.
По их данным, для временного расселения приезжих будут задействованы бараки на армейской базе возле шотландского города Инвернесс и тренировочного лагеря в графстве Восточный Сассекс на юге Англии. В публикации уточняется, в них планируется разместить до 900 мигрантов.
При этом в будущем МВД собирается временно расселить в казармах до 10 тыс. нелегалов. Британские власти считают, что такое решение позволит снизить нагрузку на бюджет, поскольку сейчас приезжие размещаются в дорогостоящих номерах гостиниц.
Вместе с тем, согласно данным Национального аудиторского управления, планы по использованию бывших военных баз могут быть более затратными, чем схема с отелями. К 2029 году правительство страны намерено полностью отказаться от размещения мигрантов в гостиницах.
Напомним, в начале октября газета The Sun сообщила, что британские власти собрались заключить контракт на 5,5 млн фунтов стерлингов с перевозчиками, чтобы приезжие могли передвигаться на такси. При этом теневой министр внутренних дел Британии Крис Филп назвал эту инициативу «пустой тратой денег».