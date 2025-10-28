Врач рассказал, как изменится тело, если отказаться от алкоголя

Отказ от алкоголя способен буквально преобразить человека и внешне, и внутренне. Уже через несколько дней после того, как вы перестаете пить, организм начинает активно очищаться от токсинов. Нарколог Алексей Магалиф рассказал KP.RU, как изменится тело, если отказаться от спиртного.