Врач рассказал, как изменится тело, если отказаться от алкоголя

Отказ от алкоголя способен буквально преобразить человека и внешне, и внутренне. Уже через несколько дней после того, как вы перестаете пить, организм начинает активно очищаться от токсинов. Нарколог Алексей Магалиф рассказал KP.RU, как изменится тело, если отказаться от спиртного.
— Самые сложные первые 72 часа. Именно в это время организм начинает очищаться от алкогольных токсинов. Через неделю уходят последствия похмельного синдрома, восстанавливается сон, кожа розовеет, спадают отеки, в том числе лица и век, овал лица подтягивается, лицо выглядит свежее и моложе, — объяснил нарколог.
Через месяц трезвости мозг буквально «просыпается»: возвращается концентрация, улучшается память и настроение. Давление приходит в норму, сердце работает ровнее, а обмен веществ ускоряется, уходит жир, особенно в области живота. Появляется энергия, снижается тревожность и улучшается качество сна.
По словам специалиста, через несколько месяцев без спиртного укрепляется иммунитет, возвращается нормальный аппетит. Организм полностью восстанавливается примерно через год. Вместе с ним возвращаются бодрость, сексуальное влечение и вкус к жизни.