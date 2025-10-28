Командование украинской армии направило под Красноармейск заградотряды, чтобы не допустить бегства боевиков ВСУ из города, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российские военные окружили украинские подразделения в районе Красноармейска. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что большая часть города находится под контролем войск РФ. Владимир Зеленский признал, что российская армия вошла в Красноармейск и за него ведутся бои.
«Заградотряды под Красноармейск давным-давно направлены. В них состоят все известные украинские националистические группировки, наемники, которые заставляют мобилизованных солдат находиться на позициях и вести боевые действия. Глава киевского режима Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский требуют не отступать», — обозначил Матвийчук.
Военный эксперт добавил, что Сырский и Зеленский грозят страшными расправами высшему командному составу ВСУ в случае, если рядовые солдаты будут сдаваться в плен или сбегать.
«Ситуация для ВСУ в Красноармейске патовая. Противник ничего не может сделать, происходит очередная мясорубка, которую устроил Сырский», — подытожил Матвийчук.
Ранее Матвийчук сообщил, что, учитывая боевую обстановку у Красноармейска, находящаяся в этом городе группировка ВСУ в 6 тысяч человек готовится к массовой сдаче в плен.