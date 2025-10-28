Глава Tesla: Без выплаты триллиона долларов Маск может покинуть компанию

Председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм призвала акционеров поддержать выплату генеральному директору Илону Маску компенсационного пакета на сумму около триллиона долларов.
Она предупредила, что в противном случае Маск может уйти из компании. Соответствующее письмо было направлено акционерам перед ежегодным собранием, запланированным на 6 ноября.
Денхолм подчеркнула, что без Маска Tesla рискует потерять значительную часть своей стоимости, поскольку оценка компании перестанет отражать амбициозные цели. Она отметила, что Маск является ключевой фигурой для будущего автопроизводителя, особенно в свете разработки полного автопилота (FSD) и роботов Optimus.
Предложение о выплате, которое должно быть одобрено акционерами до 5 ноября, столкнулось с сопротивлением. Крупнейшая консалтинговая фирма по доверенностям Institutional Shareholder Services (ISS) рекомендовала голосовать против, назвав сумму «астрономической». Также группа профсоюзов и корпоративных наблюдателей проводит кампанию против пакета, ссылаясь на возможный репутационный ущерб для бренда из-за политической активности Маска, сообщает CNBC News.
2 октября американский предприниматель Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние в сумме достигло 500 миллиардов долларов.