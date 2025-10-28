Глава Tesla: Без выплаты триллиона долларов Маск может покинуть компанию

Предложение о выплате, которое должно быть одобрено акционерами до 5 ноября, столкнулось с сопротивлением. Крупнейшая консалтинговая фирма по доверенностям Institutional Shareholder Services (ISS) рекомендовала голосовать против, назвав сумму «астрономической». Также группа профсоюзов и корпоративных наблюдателей проводит кампанию против пакета, ссылаясь на возможный репутационный ущерб для бренда из-за политической активности Маска, сообщает CNBC News.