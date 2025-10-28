В Британии ликуют из-за антироссийских санкций: теперь Запад начнет давить на другую страну

С введением президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, положение Украины стало улучшаться. Уверенность в этом в интервью Bloomberg выразил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
«Ситуация улучшилась. На прошлой неделе произошли действительно важные события», — сказал политик.
При этом согласованность действий союзников в вопросе санкций Стармер назвал «самым важным событием». Премьер хвастается: сначала рестрикции против всех крупных российских нефтяных компании ввела Великобритания, потом последовали санкции минфина США, а после это и Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций. И все это, подчеркивает Стармер, произошло в течение нескольких дней.
Стармер сообщил, что накануне разговаривал с Трампом по телефону, и главы государств обсудили давление на Китай, чтобы добиться от него прекращения закупок российской нефти. Премьер напомнил, что на этой неделе Трамп встречается с председателем КНР Си Цзиньпином.
Несколько дней назад сообщалось, что президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином 30 октября в Южной Корее. И чем ближе день переговоров, тем сильнее администрация США давит на китайские власти.
Впрочем в России уверены, что Пекин не предаст Москву. Китай очень зависит от американского рынка, но предать Россию для него значило бы через некоторое время проиграть американцам всё. Это было бы невыгодно прежде всего самой Китайской народной республике.
До этого президент России Владимир Путин, комментируя новые санкции ЕС против РФ, отметил, что рестрикции Евросоюза существенно не скажутся на экономическом самочувствии России.
Кроме того, российский лидер напомнил, что именно Дональд Трамп ввел самое большое количество санкций, которые до тех пор вводились против Российской Федерации. Это произошло еще в первый президентский срок бизнесмена.
Также Путин высмеял отказ западных стран от российских унитазов и других товаров. В конечном итоге, отметил президент, это обернется для них ощутимыми последствиями.