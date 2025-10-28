Мошенники похищают деньги под предлогом возврата ошибочно зачисленных средств: вот как это происходит

Мошенники играют на честности россиян и похищают деньги под предлогом возврата якобы ошибочно сделанного перевода. Подробности аферы раскрывает ТАСС, ссылаясь на материалы российского МВД.
Аферисты присылают жертве СМС о поступлении на счёт денег, которые были переведены при помощи сервиса «Мобильный перевод» или с терминала оплаты услуг. После этого мошенник звонит жертве и утверждает, что ошибся при оформлении перевода и просит вернуть ему деньги. Если человек соглашается вернуть якобы ошибочно переведённые средства, он лишается своих денег.
Правоохранители советуют в таких случаях предложить звонящему обратиться в банк с чеком о проведённой операции и отменить её, сказано в публикации.
