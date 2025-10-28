Ричмонд
Мошенники похищают деньги под предлогом возврата ошибочно зачисленных средств: вот как это происходит

Мошенники крадут деньги под предлогом якобы ошибки зачисления.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники играют на честности россиян и похищают деньги под предлогом возврата якобы ошибочно сделанного перевода. Подробности аферы раскрывает ТАСС, ссылаясь на материалы российского МВД.

Аферисты присылают жертве СМС о поступлении на счёт денег, которые были переведены при помощи сервиса «Мобильный перевод» или с терминала оплаты услуг. После этого мошенник звонит жертве и утверждает, что ошибся при оформлении перевода и просит вернуть ему деньги. Если человек соглашается вернуть якобы ошибочно переведённые средства, он лишается своих денег.

Правоохранители советуют в таких случаях предложить звонящему обратиться в банк с чеком о проведённой операции и отменить её, сказано в публикации.

Как мошенники взламывают наш мозг и как защитить от них свое сознание и кошелек, психолог рассказывает здесь на KP.RU.

Тем временем россиянам назвали главные приемы мошенников в интернете.

Также сотрудник банка рассказал, как распознать мошенников и спасти украденные деньги.