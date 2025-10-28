Последствия снегопада устраняют в Хабаровске

В Хабаровске дороги расчищают после снегопада. Вчера днем на улицах работали 27 единиц техники, ночью — 15. Уже использовали почти 50 кубометров песко-соляной смеси и больше 10 тонн реагента. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".