Последствия снегопада устраняют в Хабаровске

Коммунальные службы города работают в штатном режиме.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске дороги расчищают после снегопада. Вчера днем на улицах работали 27 единиц техники, ночью — 15. Уже использовали почти 50 кубометров песко-соляной смеси и больше 10 тонн реагента. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Сегодня на уборке задействованы 32 машины и 33 дорожных рабочих. В первую очередь расчищают трассы для общественного транспорта и склоны.

«Уже убираем все ключевые маршруты, а также поперечные подъемы и спуски», — рассказал начальник отдела управления дорог Дмитрий Чеверда.

Коммунальные службы города работают в обычном режиме. За сутки на дорогах города произошло 22 ДТП. Сегодня утром на маршруты вышли 452 единицы общественного транспорта: 22 трамвая, 21 троллейбус и 409 автобусов.